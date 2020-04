A 103 anni ha vinto la sua lotta al Coronavirus. E’ la storia di Giuseppina B., tra le persone più anziane che sono riuscite a superare la malattia nonostante l’aver già sorpassato il secolo di età. Ed è ancora più clamorosa la sua guarigione, perché lei è anche una delle ospiti della microcomunità di Pontey, il paese in Valle d’Aosta messo in quarantena e blindato come “zona rossa” per l’alto numero di contagiati, soprattutto nella struttura per anziani.

Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, nonna Giuseppina, classe 1917, ha già avuto il riscontro di un primo tampone che ha dato esito negativo, ed ora è in attesa del risultato del secondo che la dichiarerà ufficialmente guarita.