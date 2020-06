Il Comitato tecnico-scientifico ha detto no alla ripartenza dello sport di contatto. Dunque resteranno ancora fermi calcetto e in parte piscine, palestre e circoli sportivi. Il via libera degli esperti non è arrivato. Questo quanto riportato da “Repubblica.it”: “In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – si legge nel parere del Cts – con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto”, devono essere rispettate “le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale”