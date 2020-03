Prima vittima con contagio di coronavirus in Basilicata, l’unica regione italiana che finora non registrava morti con tampone positivo al Covid-19. Si tratta di un 77enne della provincia di Potenza, morto all’ospedale “San Carlo” nella serata di ieri e appunto risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo, a quanto si apprende, soffriva di diverse patologie ed è giunto già in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Potenza.

Fino al 3 aprile è in vigore il “divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla Basilicata”, ad eccezione dei “servizi pubblici essenziali” e per “gravi motivi di salute”. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, con “ulteriori misure restrittive” per contenere l’epidemia di coronavirus. Chi violerà l’ordinanza dovrà sottoporsi all'”obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario insieme a tutti i conviventi”.