In riferimento all’emergenza Coronavirus nel Regno Unito, sembra che le restrizioni ai contatti sociali dopo giorni di discussioni resteranno in vigore “quanto meno per oltre un anno”. Questo il monito del rapporto stilato dagli esperti dello Scientific Advisory Group for Emergencies, organismo consultivo di riferimento del governo britannico di Boris Johnson. La precisazione contrasta, almeno in parte, con l’ottimismo mostrato ieri dal premier sulla possibilità di “invertire la tendenza” dei contagi nell’isola della Regina nel giro di 12 settimane.