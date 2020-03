Non sono note le loro condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo quanto riporta “il Mattino”, la bimba è stata in osservazione all’ospedale Cotugno di Napoli, nel reparto di malattie infettive. Dopo il tampone, che ha dato esito positivo, è stata dimessa mercoledì scorso. Successivamente il personale medico ha deciso per il ricovero vista l’età della paziente e la sua prematurità. La struttura diretta dal professore Alfredo Guarino l’ha accolta subito. Ora è in terapia. Prelevata dalla sua abitazione è stata ricoverata al II Policlinico dopo 12 ore di attesa. La bimba non è la prima neonata napoletana positiva al coronavirus. Pochi giorni fa è toccato a un bambino di appena 6 mesi, attualmente ricoverato presso la stessa struttura ospedaliera.