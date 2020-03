L’Atletico Portada Alta, club di Malaga, piange la morte del suo allenatore, Francisco Garcia. Come riporta “Fanpage.it” il tecnico è deceduto all’età di 21 anni per l’aggravarsi delle condizioni di salute a causa del Coronavirus. È il quinto decesso nella comunità andalusa per il Covid-19, il giovane era già ammalato da tempo di leucemia.