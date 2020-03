Sarno conta la sua prima giovane vittima da Coronavirus. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, Michele Annunziata, 38 anni, non ce l’ha fatta. Dal 17 marzo era ricoverato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno e combatteva contro il Covid 19. Fin da subito le sue condizioni erano preoccupanti e negli ultimi giorni la situazione clinica è peggiorata e precipitata. «Il mio profondo pensiero e le preghiere di tutti noi a Michele, figlio della nostra città – scrive il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora – Ci stringiamo come comunità forte e solidale al dolore dei familiari per sostenerli in questo momento di grande sofferenza. La guerra contro il coronavirus deve vederci tutti in prima linea. Lo dobbiamo ai tanti che soffrono negli ospedali, lo dobbiamo alle tante persone che ci stanno lasciando».