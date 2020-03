Un turista italiano di 68 anni, ex medico di Codogno (nel Lodigiano), risultato positivo al coronavirus, è morto nella notte nell’ospedale pubblico di Jaipur, in Rajasthan, in India. L’anziano era ricoverato lì con la moglie da due settimane perché affetto dal Covid-19: lo dicono i media indiani e lo confermano fonti del tour operator italiano, da cui la coppia aveva acquistato il viaggio. Qualche giorno fa, l’uomo era stato dichiarato negativo dai medici del nosocomio indiano, che affermavano di averlo curato con una combinazione di farmaci antiretrovirali.