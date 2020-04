L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ed è arrivato il primo decesso in carcere. Si tratta di Vincenzo Sucato, capoclan di Misilmeri. L’uomo aveva 76 anni ed era detenuto nel carcere Dozza di Bologna, era uno dei soggetti maggiormente a rischio visto che soffriva di diabete, era cardiopatico e aveva problemi ai polmoni. Secondo quanto riporta “Palermo Today” il carcere Dozza era a conoscenza dello stato di salute di Sucato e aveva concesso i domiciliari soltanto il 30 marzo. Adesso la famiglia sta valutando se procedere per vie legali e denunciare il carcere.