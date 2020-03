È deceduta intorno alle 3 di questa notte la 74enne modicana affetta da Covid 19,ricoverata all’ospedale Maggiore di Modica, già in condizioni critiche dopo essererientrata domenica scorsa a Modica dal Pavese. Come riporta “Gds.it”, la donna, che soffriva anche di altre patologie, era stata iscritta nel registro degli indagati, dalla Procura di Ragusa. L’indagine affidata ai carabinieri mirava a chiarire anche le condizioni della donna nel momento in cui ha intrapreso il suo viaggio verso Modica dopo la pubblica denuncia del primo cittadino di Modica che sosteneva che l’anziana si era messa in viaggio già malata. Il suo quadro clinico era già fortemente critico al momento del ricovero.