Un altro caso di anziana morta a causa del coronavirus, contagiata dalla propria badante moldava. Si tratta di una 81enne del Cilento, poi ricoverata al Covid Center dell’Ospedale del Mare di Napoli. La donna, come riporta “Ilmessaggero.it”, era stata dichiarata positiva al tampone al San Luca di Vallo della Lucania, dove si era recata per accertamenti diagnostici. Qui è risultata contagiata e poi trasferita. Per risalire alla catena del contagio e individuare altri possibili affetti da Covid sono stati effettuati tamponi anche alla badante moldava, da poco rientrata dal suo paese d’origine, e al figlio della donna: entrambi sono positivi.