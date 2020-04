Primi casi di coronavirus anche tra gli addetti ai lavori per la costruzione degli stadi in Qatar per il Mondiale del 2022. Cinque persone sono risultate positive e portate in ospedale, ma non è stato precisato se i cantieri sono stati fermati o meno. Lo ha confermato il comitato organizzatore con un comunicato all’agenzia AFP. In Qatar si stanno costruendo sette nuovi stadi, uno di essi è stato ufficialmente aperto. Il piccolo stato del Golfo Persico conta al momento 3.771 contagiati dal COVID-19, 406 di essi ricoverati e 7 morti.