Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Messaggero”, soffermandosi sull’operato dell’Italia nell’emergenza Coronavirus.

«La cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno. Per questo è fondamentale non abbassare la guardia. Misure restrittive? Quelle imposte nel Paese non hanno certamente eliminato la pandemia, ma ci hanno fatto comprendere ancora meglio quanto siano efficaci per contrastare il virus, come è ovvio che sia. E infatti, le regioni che hanno avuto le restrizioni maggiori hanno visto un calo significativo dell’incidenza della malattia, le regioni che hanno avuto restrizioni meno importanti hanno avuto una incidenza che è rimasta molto elevata».

«Terza ondata figlia delle festività? Ce la aspettiamo per la fine della prossima settimana. Purtroppo, però, qui c’è la considerazione drammatica alla quale ormai siamo arrivati dopo un anno di restrizioni larghe, strette, di provvedimenti rigorosi e meno rigorosi».