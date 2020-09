«Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me. Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la leucemia vincerò anche questa. Mio figlio usciva con gli amici, andavano in discoteca, non potevo impedirlo. Lui è stato positivo, ora è negativo».

Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in un video-messaggio alla presentazione della squadra nel ritiro di Pinzolo