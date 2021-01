L’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” scrive di ulteriori restrizioni in quel di Messina.

De Luca ha emanato un’ordinanza che prevede nuove limitazioni oltre a quelle messe in atto dal governo.





Studenti a casa: chiuse infatti le scuole, anche quelle primarie e le prime classi delle medie, in altre città siciliane aperte come prevede l’ordinanza regionale; prevista la didattica a distanza per tutti gli studenti della città dello stretto. Da mercoledì chiuse anche le attività di servizi alla persona mentre solo per oggi restano aperti barbieri e parrucchieri. Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti è consentita solo la consegna a domicilio, mentre è previsto il divieto di vendita con asporto. Restano le disposizioni previste per le zone rosse con l’apertura solo di negozi che possono alzare le saracinesce come quelli di vendita di generi alimentari, supermercati , le edicole, le rivendite di tabacchi, le farmacie.