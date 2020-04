L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante si registrano ancora assembramenti di persone. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” il mercato di Ballarò a Palermo è pieno di gente per la vigilia di Pasqua, in barba alle misure restrittive che vietano l’assembramento di persona e la distanza di un metro l’una dall’altra. Numerose le persone in fila al mercato, anche se la maggior parte con guanti e mascherine.