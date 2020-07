L’emergenza Coronavirus non tende a placarsi in Italia, al momento vige la massima allerta sui passeggeri provenienti dal Bangladesh dopo i nuovi casi di Covid. Secondo quanto riporta “Gds.it”, c’è massima attenzione anche in Sicilia dove un bengalese positivo è stato ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. Positive al Covid-19 anche la moglie e la figlia dell’uomo, che al momento risultano asintomatiche e sono in isolamento domiciliare nella loro casa di Marina di Ragusa.