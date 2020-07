Il Bonus vacanze emesso dallo Stato per le famiglie non convince gli albergatori. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it” il bonus da 500 euro per le famiglie viene accettato solo da un albergatore su due. Tantissime strutture non hanno partecipato all’iniziativa, ancor più nel sud Italia. Il motivo? Non converrebbe perché di fatto gli alberghi non riceveranno un vero e proprio rimborso di fatto. Per queso sopratutto al sud dove è diffuso il lavoro nero all’albergatore non conviene perché di fatto perderebbe grossa liquidità.