Dopo i rinvii di alcune gare di Serie C e Serie D per evitare contagi di Coronavirus, il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso a riguardo affermando: «Sono in contatto col ministro Spadafora, se ci sono competizioni dove ci sono dei casi acclarati, lo sport non potrà esserci». Quindi, al momento, la gara di Serie A tra Inter e Sampdoria pare non essere a rischio rinvio.