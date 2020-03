L’Organizzazione mondiale della Sanità, durante il consueto briefing sul coronavirus, ha affrontato il tema della carenza di equipaggiamento, lanciando il seguente appello, riportato da “TGcom24”: “Le mascherine servono a chi lavora in prima linea, se non ne avete bisogno per favore non indossatele. Non possiamo mettere a rischio i nostri medici e infermieri. Se non avete una persona malata a casa non avete bisogno della mascherina, per favore non mettetela”.