Sabato, in Lombardia, a fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,54%. Dei nuovi casi positivi, 38 sono ‘debolmente positivi’ e 9 arrivano a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi totale complessivo sono 76.200 (+98), di cui 1.266 dimessi e 74.934 guariti.

In erapia intensiva restano 18 persone (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 185 (+13). Non ci sono stati decessi e il totale complessivo resta 16.860.