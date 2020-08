Salgono rispetto a ieri i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +68 casi (9 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologici) contro i +31 di ieri. Nessun decesso invece per il quarto giorno consecutivo. Dall’inizio della pandemia sono 16.775 le persone decedute. I ricoverati sono 160 (ieri 150), ovvero +10 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 10 persone, una in più di ieri.