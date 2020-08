Sono 76 i casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico).

Secondo il bollettino quotidiano della Regione, sono 3 le persone decedute (totale complessivo 16.832). I tamponi effettuati sono stati 6.382 (totale 1.358.872).

Aumenta il numero dei guariti/dimessi che arriva a 74.403 (+171 ), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti. Sono stabili le persone in terapia intensiva (9) mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 162 (-8 ).