Salgono di poco i decessi per Coronavirus in Lombardia, oggi +2 contro il +1 registrato nel bollettino di ieri. Il numero totale di decessi osservati da inizio pandemia hanno raggiunto quota 16.925. Situazione stabile per il numero di nuovi contagi: dopo il calo di ieri con +90 nuovi positivi, oggi si registrano ancora 90 nuovi casi, di cui 26 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologici.

I ricoveri oggi, 22 settembre, sono 294, contro i 283 di ieri. Calo ulteriore per le terapie intensive: oggi sono 34 (-2), contro i 36 (-2) di ieri. Il numero complessivo dei guariti ha raggiunto i 77.603, 1.475 i dimessi per un totale di 79.078 (+229).