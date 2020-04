Secondo quanto riporta “La Sicilia”, è un 15enne egiziano sbarcato nei giorni scorsi a Lampedusa e poi trasferito tramite Porto Empedocle il migrante dell’hotspot di Pozzallo risultato positivo al Covid-19 (CLICCA QUI). Lo si apprende dal sindaco del centro del Ragusano, Roberto Ammatuna, che con una propria ordinanza ha disposto la quarantena della struttura. Il primo cittadino annuncia anche la presentazione di un esposto alla Procura di Agrigento per «capire che tipo di controlli medici sono stati eseguiti nei confronti dei migranti» e sollecita l’intervento dell’assessore regionale Ruggero Razza «per le sue competenze» sul caso e sugli sbarchi. Ammatuna chiede si facciano, per precauzione, i tamponi a tutti gli operatori, «anche se sono tutti dotati di Dpi». Il ragazzino, arrivato ieri, è stato messo subito in isolamento dal medico dell’hotspot che lo ha trovato con 38 di febbre e una congiuntivite. Insospettito ha fatto fare il tampone, risultato poi positivo.