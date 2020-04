Quando i carabinieri gli hanno chiesto l’autocertificazione per giustificare la sua presenza fuori casa, ha dichiarato di esserne sprovvisto ma si è giustificato candidamente: “Sono uscito per comprare la droga”. Come riporta Adnkronos.com, è successo a Livorno, nella zona dell’ospedale, dove un 44enne ha consegnato ai militari un involucro con 0,5 grammi di cocaina. L’uomo ha fatto presente ai carabinieri che con lo spacciatore ha osservato le misure anti-coronavirus indossato la mascherina. I carabinieri hanno multato il 44enne con 540 euro per aver violato i divieti sul Covid-19 e per aver guidato l’auto con la patente sospesa dal 2017. E’ stato segnalato, inoltre, alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.