In Irlanda si ritorna al lockdown per l’emergenza Coronavirus, troppi casi e sistema sanitario al collasso. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, l’Irlanda sarà il primo paese europeo a tornare al lockdown, ma le scuole rimarranno aperte.

Infatti le misure che entreranno in vigore per sei settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì vedranno tutti i negozi al dettaglio non essenziali chiudere e bar e ristoranti limitati al solo servizio da asporto o di consegna.





Inoltre solo i lavoratori essenziali saranno autorizzati a recarsi a lavoro e ogni cittadino potrà svolgere esercizio fisico al massimo a 3 chilometri dalla propria residenza.