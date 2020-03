Marcello Lippi, ex allenatore dell’Italia che ha vinto i Mondiali 2006 ha voluto abbracciare simbolicamente il comune siciliano di Vittoria vista l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”L’ex ct ha raccomandato di seguire le indicazioni contenute nel decreto del Premier Conte per combattere il “nemico invisibile”. (Clicca qui per il videomessaggio di Lippi)