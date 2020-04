Ieri il premier Conte ha emanato il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio per l’emergenza Coronavirus. Le misure restrittive sono state leggermente allentate, ma il nuovo decreto non permetterà ai fidanzati di vedersi. Infatti secondo quanto riporta “La Stampa” soltanto i congiunti e i parenti si potranno vedere, inoltre lo spostamento da regione a regione potrà esserci solo nel caso di motivi di salute e esigenze lavorative stringenti.