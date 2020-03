Vitali Kutuzov, ex attaccante di diverse squadre italiane, tra cui il Milan, è intervenuto a “TMW Radio News”, esternando la sua preoccupazione, visto che nel suo paese, in Bielorussia, si è deciso di giocare a calcio nonostante l’emergenza Coronavirus stia affliggendo l’Europa intera. Di seguito le sue parole: «E’ stato deciso così, dopo il consiglio di federazione. Hanno deciso di ricominciare, nonostante molte Federazioni hanno deciso lo stop. Forse sottovalutano la situazione, ma io sono preoccupato, vedendo cosa sta accadendo nel mondo. In questo momento, dopo il crollo del petrolio e il rublo sceso, la gente è preoccupata. E’ un momento particolare. Sento anche i genitori. I giocatori sono abbastanza tranquilli, c’è non molta preoccupazione. Ma un po’ c’è, guardando cosa succede intorno. Gli ho chiesto di stare tranquilli e muoversi poco comunque, come sta accadendo in Italia».