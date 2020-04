Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Sicilia, ha illustrato all’Ars alcuni dati sull’emergenza Coronavirus. Ecco quanto riportato da “Palermotoday.it”: “Nonostante i valori sembrano incoraggiare verso elementi di assoluta positività, mai come in questo momento ci sono tre date significative: le festività pasquali, il ponte del 25 aprile e la giornata del primo maggio. Sono tre momenti in cui il possibile allentamento di tensione potrebbe comportare un venir meno delle misure di avvicinamento sociale. Ad oggi la Sicilia è penultima in Italia per tasso di mortalità. L’andamento della curva del contagio da Coronavirus in Sicilia ha mostrato il massimo dei casi positivi il 22 di marzo, dopo ha iniziato una fase di decrescita”.