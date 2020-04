Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, continua il confronto tra il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani. Questi, dopo la trasformazione dell’ospedale “Paolo Borsellino” in un “Ospedale Covid-19 ha inviato una nota al sindaco Di Girolamo sottolineando che l’Area di Emergenza dedicata ai pazienti no-covid nonché il trasferimento a Marsala dell’Unità Operativa di Pneumologia di Trapani e l’assegnazione di medici esperti per fronteggiare l’epidemia in corso, costituiscono un provvedimento temporaneo fino alla permanenza dell’emergenza Covid-19 e che al termine il “Paolo Borsellino” avrà il ripristino di tutte le specialità di cui dispone. Un impegno, quello del direttore Damiani che, in un certo qual senso, rassicura il sindaco Di Girolamo circa il futuro dell’ospedale. “Prendo atto che il direttore Damiani si sia prontamente attivato, tenendo nella dovuta considerazione i miei rilievi e dimostrando attenzione per questo territorio – afferma il sindaco -. Inoltre, le rassicurazioni dell’Asp circa il carattere temporaneo della trasformazione della nostra struttura in Ospedale Covid, seppure confortanti, rafforzano comunque il mio impegno a monitorare la situazione affinché la salute dei cittadini sia salvaguardata e che il personale sanitario possa operare nel migliore dei modi”.