Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, sono 535 istanze prese in carico dal Comune di Trapani in soli due giorni per l’emissione dei buoni spesa. L’ufficio dei Servizi Sociali è già nel pieno della lavorazione e continuerà ad oltranza, fine settimana compreso. Successivamente, previa comunicazione, diretta e personalizzata ai singoli nuclei familiari beneficiari, si passerà al ritiro dei buoni spesa (spendibili in supermercati, altri siti individuati dal Comune, e/o consegna a domicilio). I beneficiari saranno identificati previa esibizione documento di riconoscimento (carta d’identità o patente) e sottoscrizione apposito modulo. Sono, invece, 216 i nuclei familiari presi in carico dai Servizi sociali e assistiti a domicilio con la fornitura di generi alimentari tramite la Croce Rossa Italiana dal 12 marzo. Il Comune di Trapani, nei giorni scorsi, ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus. È possibile contattare gli uffici del C.O.C: dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20 ai numeri 3371558470, 0923590703 e 0923590704. Il punto informativo sociale curato dagli assistenti sociali è contattabile telefonicamente al 3336139937 da lunedi alla domenica, dalle 8 alle 20 e al 3483552438 da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.