Carlo Di Renzo, agente di Tommaso D’Orazio, spiega ai microfoni di “GianlucaDiMarzio.com”, i motivi che hanno portato l’esterno del Cosenza ad autoescludersi dai convocati per la trasferta contro il Chievo Verona. Di seguito alcune delle sue parole:«Ha voluto tutelare se stesso e la sua famiglia, Tommaso è diventato per la prima volta papà nei mesi scorsi: semplicemente non se l’è sentita di mettere a repentaglio la sua salute personale e quella del suo bambino, è questa l’unica ragione. D’Orazio – pur essendo a scadenza – non si è mai tirato indietro, ha sempre dato tutto per il Cosenza scendendo in campo anche quando non era al meglio della condizione fisica».