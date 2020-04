In Svezia, dove finora il governo è andato controcorrente rispetto ad altri Paesi evitando il lockdown, le cose presto potrebbero cambiare. L’esecutivo, stando a quanto riferisce il Guardian riportando quando emerge oggi dai media locali, potrebbe rinunciare alla linea morbida di fronte alla pandemia di coronavirus e adottare misure restrittive simili a quelle in vigore in gran parte del mondo. In Svezia oggi si registrano oltre 6.800 contagi e 401 decessi, con un aumento della mortalità maggiore rispetto alla totalità degli altri tre paesi scandinavi. Preoccupa il peggioramento del focolaio a Stoccolma e la situazione delle case di cura che ospitano gli anziani. Il governo chiede di agire per decreto senza l’ok dell’aula, nel caso si rendesse necessaria una chiusura temporanea di aeroporti, parte del trasporto pubblico, negozi e ristoranti.