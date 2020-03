Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Per far fronte alla pandemia, secondo quanto riporta ” La Gazzetta del Sud, ieri il governo Musumeci ha dato il via libera all’autoproduzione di dispositivi sanitari in Sicilia. L’assessore regionale, Mimmo Turano, ha annunciato l’avvio della produzione, di seguito le sue parole: ” A giorni arriveranno le prime 100.000 mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi e più di 25 mila kg di gel igienizzante per gli ospedali siciliani: questa è solo una prima tranche”.