La Sampdoria nell’emergenza coronavirus non resta a guardare. Secondo quanto riporta “Telenord.it”, nel silenzio generale, il club blucerchiato si è messo subito in moto. Nella giornata di martedì, la Sampdoria e i suoi giocatori hanno versato oltre 100 mila euro in beneficenza all’ospedale San Martino. Una donazione del tutto informale che è emersa solo da alcune indiscrezioni e che comunque ha permesso al club di poter donare subito un contributo importante, cosa che sarebbe stata impossibile con la donazione del rateo.