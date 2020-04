La prefettura di Agrigento ha pubblicato un avviso urgente per l’individuazione di una nave per il trasferimento in Sicilia dei migranti che giungono sull’isola di Lampedusa per la pandemia da Covid-19. Il testo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura. Le compagnie interessate potranno presentare la manifestazione di interesse e l’offerta economica entro le 9 del 24 aprile.