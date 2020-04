Il futuro del campionato italiano è ancora a forte rischio. Come si legge su “Il Corriere della Sera” la Figc, con il supporto anche dalla UEFA, spinge per la ripresa della Serie A e per la chiusura del campionato ad ogni costo. L’emergenza coronavirus non è però ancora finita e i rischi sono ancora piuttosto alti, basterebbe infatti un solo giocatore positivo per bloccare di nuovo tutto.