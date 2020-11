Da zona gialla a zona arancione, addirittura rossa solo per Napoli e Caserta.

Come si legge su “La Repubblica” è imminente la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza che ha in corso contatti continui con il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Quel che appare certo è il passaggio dalla fascia gialla ad una arancione per tutta la Campania o addirittura rossa, ma solo per Napoli e Caserta.





Intanto – si legge – i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione, nel corso di una ispezione hanno denunciato il titolare di una cooperativa onlus aggiudicataria del servizio di trasporto del 118 per le Asl di Napoli e Caserta. I Nas hanno infatti rilevato la mancata applicazione delle procedure sull’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro per il rischio Covid per i dipendenti e i volontari impiegati.