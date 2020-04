Il sindaco di Avola Luca Cannata, la quale ieri, ha raccontato della positività della bimba al covid19, attraverso un post su Facebook annuncia che adesso la piccola è fuori pericolo, come hanno raccontato i familiari allo stesso primo cittadino. Di seguito il suo post su Facebook: …”la nostra piccola sta bene” … sono le parole della famiglia che mi ha voluto inviare la foto per darne conoscenza…Buona Pasqua a lei e ai suoi cari e a tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus…”. Pure il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha denunciato nei giorni scorsi la positività di una donna, anch’essa di Canicattini, ospite di una casa di cura ma rientrata dal ricovero in Geriatria, all’ospedale Umberto I di Siracusa. E proprio ieri, si è scoperto che risultano infetti altri 10 ospiti e 3 operatori. Un episodio che ha acceso, ancora una volta, i riflettori sulla sicurezza all’ospedale di Siracusa, diventato secondo quanto riferito dalla Cgil, che ha presentato già un esposto in Procura, un focolaio. Di seguito il post: