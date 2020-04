Protezione Civile: oggi si registra un incremento di 1984 positivi, per un totale di 102.253 malati in Italia. Sono 431 i morti in più di ieri, mentre il numero totale dei guariti è di 34.211 (+1677).

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

31.265 in Lombardia

13.672 in Emilia Romagna

12.505 in Piemonte

10.729 in Veneto

6.162 in Toscana

3.333 in Liguria

3.114 nelle Marche

3.817 nel Lazio

3.057 in Campania

2.082 a Trento

2.452 in Puglia

1.326 in Friuli Venezia Giulia

2.030 in Sicilia

1.742 in Abruzzo

1.515 a Bolzano

687 in Umbria

903 in Sardegna

795 in Calabria

588 in Valle d’Aost

277 in Basilicata

202 in Molise