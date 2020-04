Nella sera di ieri una nave con degli italiani è partita da Tunisi. Sulla Motonave Atlas, arrivata alle 12 a Palermo, erano presenti una novantina di italiani che erano rimasti bloccati in Tunisia dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria per il covid 19. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dal ministero della Salute e dall’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera, con il supporto della Croce rossa italiana e delle forze dell’ordine. Gli italiani al rientro dovranno attenersi al rispetto delle disposizioni in vigore, dunque a osservare l’obbligo di quarantena al loro arrivo, presso la propria abitazione o in luogo differente messo a disposizione