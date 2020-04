Positivo al coronavirus sorpreso fuori casa a passeggiare allegramente a piedi per il suo paese. E’ quanto scoperto a Vestone, comune in provincia di Brescia. Protagonista dell’ennesima pericolosa infrazione del regime di quarantena è un uomo di 65 anni.

La polizia locale l’ha notato mentre era in giro. Dopo averlo fermato per un controllo, gli agenti della Municipale non solo ha constatato che il 65enne era uscito senza giustificato motivato, che addirittura non avrebbe mai dovuto lasciare la sua abitazione in quanto sottoposto a quarantena obbligatorio perché positivo. L’uomo – che secondo alcuni testimoni avrebbe anche sputato a terra durante il suo tragitto a piedi – avrebbe provato a giustificarsi. Prima ha sostenuto che non ha sintomi gravi ed è asintomatico. Inoltre ha dichiarato che a breve sarebbe stato contattato dall’Ats per essere sottoposto a un nuovo tampone che, a suo parere, avrebbe sicuramente dato esito negativo.

Spiegazioni ovviamente che non hanno convinto la Polizia locale. La violazione delle norme vigenti, rischiosa per la salute dei compaesani, gli è ovviamente costata una denuncia penale per epidemia colposa, come previsto dal Dcpm per contenere il contagio. Il 65enne è stato immediatamente scortato a casa dagli agenti, dove resterà in attesa di nuovi test che confermino o smentiscano la negativizzazione al virus. Poi comparirà davanti a un giudice.