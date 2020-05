Una donna incinta di 26 settimane ha ricevuto una multa di 400 euro per essere stata sorpresa a camminare con il figlio piccolo nei pressi del Parco Michelotti a Torino. E’ stata proprio la donna a denunciare l’accaduto con una lettera al quotidiano La Repubblica: “Mio figlio è a casa dal nido dal 24 febbraio. Alle ultime visite mi hanno ripetuto che sto prendendo troppi chili e devo sforzarmi di fare attività motoria. Ma sono stata multata per violazione del divieto di accedere al parco con figlio. Sono senza parole. Mi viene da piangere. Non per una spesa considerevole che si aggiunge ad un bilancio famigliare oneroso, non perché mio figlio nel frattempo si è rattristato e non può godere della sua mini-passeggiata (fosse stato un cane avrebbe potuto godere di più liberta di passeggio negli ultimi mesi), ma perché mi rendo conto dell’insensatezza delle norme in periodo di quarantena, e ancora di più mi rendo conto di come chi applichi la legge non sia dotato della capacità di usare la ragione”.