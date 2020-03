Come riportato da “MilanoToday” un uomo si è tuffato nel Naviglio per scappare dalla Polizia. Aveva con sé 5mila euro in contanti e appena ha visto la polizia è scappato. E per cercare di far perdere le proprie tracce si è buttato nel Naviglio quasi in secca. Risultato? Una gamba rotta e una denuncia. È successo nel pomeriggio di giovedì 26 marzo in via Lodovico il Moro a Milano, lungo il Naviglio Grande.“