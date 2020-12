Tutti i leader, da destra a sinistra, sono pronti a vaccinarsi appena sarà possibile. Anche Matteo Salvini, che precisa che dovrà essere “assolutamente sicuro”.

Ospiti di Sky Tg24, Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani rispondono alla domanda se si faranno vaccinare e sono disponibile a farlo in diretta per sensibilizzare i cittadini: “Sì assolutamente farei il vaccino e lo faro'”, assicura il capo politico M5s.





Zingaretti spiega: “Sì farei il vaccino anche se sono immune perché ho avuto il Covid e da ex malato dico che il vaccino va fatto, sappiamo che ritorneremo a vivere solo se una massa enorme di cittadini si vaccinerà. C’è una responsabilità individuale ma anche collettiva, altrimenti l’Italia muore, muore l’economia. Quindi dovremo fare una campagna di vaccinazione”.

Renzi: “Sì, farò il vaccino, e credo che ci sia stata una bellissima immagine arrivata dall’America dove tre ex presidenti hanno annunciato di essere pronti a fare il vaccino insieme davanti alle telecamere e sarebbe bello che anche i politici italiani lo facessero dicendo che è finito il tempo dei no vax”.

Salvini: “Sì lo farò se è assolutamente sicuro, non avrò nessun problema a farlo ma parlo a nome di 60 milioni di italiani e chiedo la totale garanzia e sicurezza perché di chiacchiere ne abbiamo avute abbastanza, poi non ho problemi a vaccinarmi, l’importante è rispettare la libertà di scelta e di cura, a un governo non si chiede che faccia la morale ma che distribuisca i vaccini”. Pronto a vaccinarsi anche il vicepresidente di Forza Italia Tajani: “Appena sarà possibile mi vaccinerò contro il Covid”. Infine, Meloni: “Io i vaccini li ho sempre fatti e quando sarà disponibile il vaccino farò quello che mi dirà il medico di base. Penso che sia fondamentale mettere in sicurezza chi è maggiormente a rischio e attenersi a quello che dice il Servizio sanitario nazionale”.