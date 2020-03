Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, parla in un’intervista al Messaggero ed esprime preoccupazione per l’epidemia di Coronavirus in Italia: “Non va bene. Non va affatto bene. Troppi contagi”. “È evidente – spiega – che siamo ancora in fase di crescita: questi numeri ci dicono che si sono molto probabilmente accesi altri focolai. Sappiamo che la situazione in Lombardia è davvero catastrofica. In particolare, a Bergamo e Brescia. Focolai importanti anche nell’Emilia Romagna e nelle Marche. Nel Lazio i focolai tendono a essere fortunatamente ancora limitati e contenuti ed è importante quindi spegnerli prima possibile. Bisogna evitare di arrivare a situazioni drammatiche come quelle in Lombardia. Ben vengano quindi iniziative come quella a Roma del Columbus Covid 2 Hospital. Ricordiamoci che la Lombardia è una delle regioni più attrezzate di Italia”.