Continua la progressiva discesa della curva epidemiologica del Coronavirus in Italia, pur risalendo il bilancio delle vittime giornaliere e dei nuovi casi. Il nostro Paese conta in totale 33.964 morti legate al Covid-19 (ieri 33.899). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 65 nuovi decessi, come segnalato dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Nella giornata di ieri, 7 giugno, le nuove morti erano state 53, il giorno prima di +72.

Per quanto riguarda il numero degli attualmente malati, nelle ultime 24 ore il calo è stato di -532 (ieri il dato era di -625) per un totale di 34.730 positivi al Covid-19 (ieri il totale segnava 35.262). Dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia si sono registrati 235.278 casi totali (ieri il dato era pari a 234.998).

I nuovi contagi sono invece +280. Un dato in risalita rispetto all’andamento di ieri, quando si è registrato un +197 e rispetto al dato del giorno prima, pari a +270). Solo in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, si sono registrati +194 (ieri erano 125).

Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.112 test (ieri 49.478 e due giorni fa 72.485). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.263.647 (fino a ieri il totale ammontava a 4.236.535). I singoli casi testati (che potrebbero essere stati sottoposti a uno o più tamponi) sono stati in tutto 2.643.489 (ieri 2.627.188).