Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Accardi, difensore del Palermo, ha commentato così la promozione in serie C dei rosanero: “Avremmo voluto conquistarla in campo e soprattutto davanti ai nostri tifosi, è ovvio. Ma nessuno può mettere in dubbio i nostri meriti, questa promozione deve essere un motivo d’orgoglio per TUTTI coloro hanno veramente il Palermo nel cuore, per questo oggi dopo tante sofferenze vissute negli ultimi anni in prima persona voglio finalmente urlare la mia gioia. Fiero di essere Palermitano”. In basso il post in questione.

Un post condiviso da Andrea Accardi (@andrea_accardi) in data: 8 Giu 2020 alle ore 8:38 PDT